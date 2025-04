O onze inicial do Vitória está definido para a partida contra o Defensa y Justicia, na noite desta quinta-feira, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. O técnico Thiago Carpini promoveu novas mudanças na equipe, que entra em campo com três atacantes para tentar surpreender no Estádio Norberto "Tito" Tomaghello, em Buenos Aires.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Último treino do Vitória antes de enfrentar o Defensa y Justicia Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Em relação à partida contra o Flamengo, no último domingo, Carpini sacou o volante Ricardo Ryller para a entrada do atacante Carlinhos, que forma uma trinca ofensiva ao lado de Janderson e Erick, que vão jogar pelas pontas.

Por outro lado, a dúvida para o duelo era a presença do meia Matheuzinho, que jogou as últimas partidas no sacrifício por conta de um incômodo físico. O departamento médico realizou exames no atleta, que não indicaram lesão. Por isso, ele entra na escalação titular do Vitória. Vale lembrar que Matheuzinho deu entrada no departamento médico no final de fevereiro devido a um desconforto muscular, e desde então nunca ficou 100%.

continua após a publicidade

Thiago Carpini relacionou 26 atletas para as partidas contra Defensa y Justicia e Atlético-MG, já que o Vitória sai direto da Argentina para Belo Horizonte. Confira a lista abaixo:

Goleiros: Lucas Arcanjo, Fintelman e Davi; Laterais: Claudinho, Raúl Cáceres e Jamerson; Zagueiros: Lucas Halter, Neris, Edu e Zé Marcos; Meio campistas: Willian Oliveira, Ronald, Baralhas, Pepê, Ricardo Ryller e Matheuzinho; Atacantes: Wellington Rato, Lucas Braga, Fabri, Carlinhos, Carlos Eduardo, Erick, Léo Pereira, Janderson, Osvaldo e Gustavo Silva.

Escalações de Defensa y Justicia x Vitória:

O técnico Pablo Muner escalou a seguinte equipe do Defensa y Justicia: Bologna; Cannavo, Balanta, Ferreira e Damián Perez; Kevin Gutiérrez, César Pérez e Francisco González; Aarón Molinas, Valentín e Juan Miritello.

continua após a publicidade

Já o Vitória entra em campo com a seguinte escalação: Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Baralhas, Willian Oliveira e Matheuzinho; Erick, Janderson e Carlinhos.

+ Conheça o Defensa y Justicia, que vive má fase e é favorito no grupo do Vitória