Data Fifa pode ser virada de chave para reforços do Vitória

O Vitória iniciou este período pós-Copa do Mundo de Clubes reformulado, tanto no comando técnico - que teve três mudanças - quanto no elenco. Foram, ao todo, dez contratações, mas só três delas são consideradas titulares no atual time de Jair Ventura. Por isso, o intervalo para a Data Fifa pode ser uma esperança para o restante dos reforços, que ainda precisam mostrar trabalho para o treinador.

Os três únicos atletas que frequentam o onze inicial regularmente são o lateral-esquerdo Ramon, o atacante espanhol Aitor Cantalapiedra e o zagueiro Camutanga, que pertence ao Rubro-Negro, mas estava emprestado ao Remo. Os dois últimos, inclusive, foram titulares nos três jogos sob o comando de Jair Ventura e já tinham começado a ganhar espaço com Rodrigo Chagas.

Ramon, por sua vez, chegou como uma peça necessária para suprir a carência de laterais-esquerdos no elenco e só não foi titular com Jair Ventura no duelo contra o Vasco, já que estava suspenso.

Já Cantalapiedra soma números relevantes neste recorte de partidas, contra Grêmio, Ceará e Vasco, com direito a duas assistências e um gol, desempenho que colocou até nomes consolidados do clube no banco de reservas, como Matheuzinho e Osvaldo.

Outro nome histórico da equipe é o de Camutanga, que voltou de empréstimo e já chegou como cherife da defesa. Nas últimas partidas, ele fez uma linha de três com Halter e Zé Marcos.

Camutanga em ação pelo Vitória (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Jogadores seguem sem espaço no Vitória

Thiago Carpini e Fábio Carille até mostravam uma flexibilidade maior para utilizar os novos reforços do Vitória, mas Jair Ventura não deu brechas desde a sua chegada e apostou em uma escalação que lhe passou confiança, com direito a três zagueiros e três atacantes. Ele praticamente repetiu o time titular nos três jogos que comandou, e só mudou em caso de suspensão. Dos onze escolhidos repetidamente pelo técnico, só três chegaram na última janela, justamente Cantalapiedra, Ramon e Camutanga.

O restante dos atletas continuam apagados e podem usar o restante dessa Data Fifa para colocar uma pulga atrás da orelha de Jair Ventura. O atacante equatoriano Kike Saverio, por exemplo, foi o último da lista a desembarcar em Salvador e sequer estreou. Enquanto isso, Romarinho, Rúben Ismael, Rúben Rodrigues, Renzo López, Dudu e Thiago Couto seguem com status de reserva.

— Vou querer sempre melhorar. Já tinha um tempo que o Vitória não vencia uma partida. Então quero parabenizar os atletas pela vitória, mas vamos sempre tentar evoluir. Eu praticamente não tive treinos, foi muito vídeo, muita conversa sobre ideia e modelo de jogo. Vamos ter a parada da Data Fifa com mais tempo para implementar nossas ideias — avisou Jair Ventura, depois da vitória contra o Ceará.

Minutagem dos atletas que chegaram na segunda janela de transferências:

Camutanga (zagueiro) - 521 minutos em seis jogos; Dudu (volante) - 63 minutos em três partidas; Kike Saverio (atacante) - não estreou; Ramon (lateral-esquerdo) - 720 minutos em oito partidas; Renzo López (atacante) - 178 minutos em 12 jogos; Romarinho (atacante) - 121 minutos em cinco jogos; Rúben Ismael (volante) - 17 minutos em uma partida (voltando de lesão); Rúben Rodrigues (meia) - 22 minutos em quatro jogos; Thiago Couto (goleiro) - não estreou.

Kike Saverio em treino do Vitória; jogador pode ganhar mais oportunidades depois da Data Fifa (Foto: Victor Ferreira / EC Vitória)

Todos esses reforços vão ter a oportunidade de somar mais minutos em campo a partir das 21h30 da próxima quinta-feira (horário de Brasília), em clássico contra o Bahia, no Barradão, pela 28ª rodada do Brasileirão.