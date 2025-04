O Vitória buscou o empate por 1 a 1 contra o Grêmio na noite deste domingo, no Barradão, mas segue ameaçado pela zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Depois de Jemerson abrir o placar para os gaúchos, o Rubro-Negro empatou na reta final com gol de cabeça de Carlinhos.

Em entrevista coletiva após o confronto contra o Grêmio, o técnico Thiago Carpini valorizou o resultado da partida e projetou a primeira semana livre da temporada (assista à coletiva de Carpini no vídeo abaixo).

Com o resultado, o Vitória chega aos seis pontos e pode entrar no Z-4 a depender do resultado do jogo entre Santos e Bragantino. Esse é o segundo tropeço seguido do Vitória em casa, após derrota da equipe para o Cerro Largo na última quarta-feira, pela Copa Sul-Americana.

O Vitória agora tem uma semana livre para trabalhar antes do jogo contra o Ceará, marcado para as 18h30 do próximo sábado (horário de Brasília), no Castelão, pela sétima rodada do Brasileirão.

✅ Ficha técnica de Vitória x Grêmio

VITÓRIA X GRÊMIO

6ª RODADA DO CAMPEONATO BRASILEIRO

🗓️ Data e horário: 27 de abril de 2025, domingo, 18h30min (de Brasília)

📍 Local: Barradão, em Salvador, Bahia

🥅 Gols: Jemerson, aos 20' do 1T (G).

🟨 Cartões amarelos: Pepê, Carlinhos e Claudinho (V); Villasanti (G).

🟥 Cartões vermelhos: -

🧑‍🤝‍🧑 Público pagante: 18.374

⚽ ESCALAÇÕES

VITÓRIA (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Ronald e Pepê; Erick (Fabri), Matheuzinho e Gustavo Silva (Carlinhos); Janderson.

GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)

Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi e Villasanti (Cuéllar); Edenílson (Nathan), Cristaldo (Monsalve) e Cristian Olivera (Aravena); Braithwaite (André Henrique).