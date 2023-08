Foi um show do Fortaleza. Na noite desta quinta-feira (24), na Arena Independência, em Belo Horizonte, o Leão passou por cima do América-MG e abriu uma vantagem de luxo nas quartas de final da Copa Sul-Americana: 3 a 1. Guilherme (duas vezes) e Pochettino marcaram; Mastriani descontou para o Coelho. O confronto da volta será na próxima quinta (31). O vencedor da eliminatória enfrenta Corinthians ou Estudiantes na semifinal da competição. O Timão venceu a ida em Itaquera por 1 a 0. Veja no player acima os melhores momentos do jogo no Independência!