Pelo Brasileirão, RB Bragantino e São Paulo não saíram do 0 a 0 em Bragança Paulista. Apesar da pressão dos donos da casa, o Tricolor Paulista soube conter as principais investidas do Massa Bruta e garantiu um ponto importante, já que atuou com time praticamente reserva . Já o Braga perdeu a oportunidade de entrar no G4. Confira os melhores momentos no player acima.



