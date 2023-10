Fortaleza e América-MG fizeram uma partida eletrizante na noite deste domingo (8), na 26ª rodada do Brasileirão. O Leão do Pici levou a melhor e venceu o Coelho de virada, por 3 a 2, na Arena Castelão. Os gols do Tricolor foram marcados por Bruno Pacheco, Machuca, Lucero. Já Mastriani cravou duas vezes pelos mineiros.