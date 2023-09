O gol marcado por Zé Gabriel na goleada do Vasco sobre o Coritiba, por 5 a 1, em São Januário, coroou o bom momento do volante, titular absoluto com o técnico Ramón Díaz. O jogador chegou a ficar quatro meses sem ser relacionado na temporada, seguiu trabalhando e conquistou o seu espaço. Zé Gabriel revelou que neste período enfrentou uma dificuldade em sua vida pessoal, mas se manteve forte no objetivo de dar a volta por cima.