O atacante Pablo Vegetti chegou ao Rio na manhã desta quinta-feira para acertar com o Vasco até dezembro de 2025. O jogador de 34 anos, foi o artilheiro do último Campeonato Argentino com 13 gols. O Cruz-Maltino vai pagar ao Belgrano 1,1 milhão de dólares (R$ 5,3 milhões), em três parcelas.