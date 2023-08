O Vasco fez o dever de casa e venceu o Atlético-MG, neste domingo, por 1 a 0, no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o triunfo, o Cruz-Maltino chegou aos 16 pontos, na 18ª posição. Assista no vídeo acima ao gol marcado por Serginho e os melhores momentos da partida.