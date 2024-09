Atacante argentino agradece o apoio da torcida após jogo em São Januário (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Escrito por Lance! • Publicada em 18/09/2024 - 18:04 • Rio de Janeiro

O atacante Pablo Vegetti voltou a treinar com o elenco do Vasco nesta quarta-feira (18), no CT Moacyr Barbosa, após ficar de repouso devido a uma virose. O argentino participou normalmente da atividade e não preocupa para o importante confronto contra o Palmeiras, no próximo domingo (22), em Brasília, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Vegetti, que atuou os 90 minutos do clássico contra o Flamengo no último domingo (15) mesmo com febre, havia sido poupado dos treinos na terça-feira para se recuperar da virose. O centroavante de 35 anos tem sido um dos pilares do Vasco desde sua chegada, disputando 61 dos 68 jogos possíveis, incluindo momentos de superação, como no Campeonato Carioca, quando jogou com uma fissura na costela. Emiliano Díaz, auxiliar técnico na época, chegou a afirmar que Vegetti atuou com apenas 30% de sua capacidade física durante essa fase.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Na atual temporada, Vegetti é um dos destaques da equipe carioca. O atleta é o artilheiro do Vasco, com 18 gols marcados em 40 partidas. Ele também soma três assistências, totalizando 21 participações diretas em gols. Além de ser o capitão do time, o atacante está na briga pela artilharia da Copa do Brasil, com seis gols, e é o terceiro colocado na disputa pela artilharia do Brasileirão, com oito.

Vasco e Palmeiras se enfrentarão no próximo domingo, às 16h (horário de Brasília), no estádio Mané Garrincha, em Brasília.