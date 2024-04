Vegetti reenfrenta primeiro time que fez sua vítima com a camisa do Vasco

Vegetti marcou seu primeiro gol pelo Vasco contra o Grêmio (Foto: Daniel Ramalho/Vasco)







Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 13/04/2024 - 12:00 • Rio de Janeiro (RJ)

A estreia do Vasco no Brasileirão tem um sabor mais do que especial para Pablo Vegetti. Isso porque foi justamente contra o Grêmio que o atacante argentino fez a sua primeira vítima no futebol brasileiro.

Naquela ocasião, os três pontos foram mais do que importantes para o Vasco. O Cruz-Maltino estava na lanterna do Brasileirão e conquistou a primeira vitória sob o comando de Ramón Díaz.

Vegetti tinha acabado de chegar ao Brasil e ser anunciado pelo Vasco. Ramón Díaz não escalou o atacante como titular. Porém, no segundo tempo, o técnico promoveu a estreia do argentino.

No lance do único gol da partida, Gabriel Pec cruzou, e Vegetti aproveitou para empurrar a bola para o fundo da rede. 1 a 0 Vasco, que iniciava ali, uma reação contra o rebaixamento. A torcida cruz-maltina não pode comemorar o primeiro gol do argentino. São Januário estava interditato na época e não podia receber público.

O Vasco enfrenta o Grêmio na primeira rodada do Brasileirão. A bola rola às 16h, em São Januário.