Vegetti decide, Vasco vence mais uma e abre distância do Z-4

Vegetti marcou o segundo gol do Vasco na partida (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 03/07/2024 - 22:09 • Rio de Janeiro (RJ)

E o Vasco de Rafael Paiva venceu mais uma no Brasileirão. Desta vez, o rival foi o Fortaleza, em São Januário. Com gols de Matheus Carvalho e Vegetti, o Gigante da Colina fez 2 a 0 e se distanciou do Z-4.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Vasco

A partida

No primeiro tempo, jogo equilibrado. Até os 20, o momento mais emocionante havia sido a saída de Payet, machucado, para a entrada de JP. Sem atacar muito, o Cruz-maltino quase viu o Fortaleza abrir o placar, mas Léo Jardim salvou. No fim, Cocão recebeu de David e abriu o marcador, com um golaço de fora da área. Antes disso, Hércules, do Leão, ainda foi expulso.

Na segunda etapa, com um a mais, o Vasco seguiu dominante. Como sempre, Vegetti decidiu, de cabeça, e garantiu três pontos importantes para o Gigante da Colina, que agora respira um pouquinho mais longe da zona. Próximo compromisso do Vasco é contra o Internacional, em Porto Alegre.

Vegetti marcou o segundo gol do Vasco na partida (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO 2 X 0 FORTALEZA

BRASILEIRÃO - 14ª RODADA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 3 de julho de 2024, às 20h

📍 Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

🚩 Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

📺 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo, Lucas Piton, Hugo Moura, Mateus Cocão, Payet, Adson, David e Vegetti.

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Hércules, Pedro Augusto, Pochettino; Lucas Sasha, Breno Lopes e Lucero.