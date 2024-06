Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 22/06/2024 - 07:15 • Rio de Janeiro (RJ)

Vasco e São Paulo se enfrentam neste sábado (21), pela 11ª rodada do Brasileirão, a partir das 21h30, em São Januário (RJ). O jogo terá transmissão ao vivo do Premiere (clique aqui, assine o Premiere no Prime Video e aproveite 30 dias grátis, do SporTV (TV fechada) e conta com o Tempo Real do Lance!.

Confira todas as informações que você precisa saber sobre o confronto do Vasco com o São Paulo (onde assistir, horário, escalações e local).

Vasco recebe o São Paulo em São Januário; veja onde assistir (Foto: Leandro Amorim/Vasco)

✅ FICHA TÉCNICA

Vasco x São Paulo

Brasileirão - 11ª rodada

🗓️ Data e horário: sábado, 21 de junho de 2024, às 21h30

📍 Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere, SporTV e Tempo Real do Lance!

🟨 Árbitro: Não divulgado

🚩 Assistentes: Não divulgado

📺 VAR: Não divulgado

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

VASCO (Técnico: Rafael Paiva)

Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor (Maicon), Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Galdames e JP; Adson, Rossi e Vegetti.

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Jandrei; Igor Vinicius, Diego Costa, Arboleda e Welington; Luiz Gustavo, Galoppo, Lucas Moura, Luciano e Rodrigo Nestor; Calleri.