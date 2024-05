Técnico do Vasco, Álvaro Pacheco dá receita para vencer clássico contra o Flamengo, pelo Brasileirão

Álvaro Pacheco confia na vitória do Vasco sobre o Flamengo em sua estreia no futebol brasileiro (Foto: Matheus Lima/Vasco)







Publicada em 31/05/2024 - 15:27 • Rio de Janeiro (RJ)

Novo técnico do Vasco, Álvaro Pacheco projetou o clássico contra o Flamengo em sua coletiva de apresentação. Embora entenda o favoritismo do Rubro-Negro, o português deu a receita do sucesso para o jogo do Brasileirão.

- Enfrentaremos um time que luta por títulos, com jogadores que jogam juntos há algum tempo, que tem uma dinâmica muito bem montada. Nós estamos iniciando um processo. Em cada jogo, eu tenho a oportunidade de ganhar. É focar no que sou capaz de controlar. Ir para o jogo e ter a coragem de jogar. Isso é a cultura e o DNA do Vasco. Isso que vamos procurar em todos os jogos. Nossa ideia de jogo não está tão sólida como estará daqui a um mês, mas no pouco tempo que treinamos, já começamos a ver algo padronizado. Jogar para ganhar. Isso é ser Vasco. Isso é ser Gigante da Colina.

O treinador chegou ao Rio de Janeiro no dia 19 de março e comandou sua primeira atividade há uma semana. O português fará sua estreia diante do Flamengo após o adiamento de duas rodadas do Campeonato Brasileiro por conta da tragédia no Rio Grande do Sul.

Após o clássico, Álvaro Pacheco terá cerca de 10 dias de treinos para enfrentar o Palmeiras por conta do período da Data Fifa. O novo comandante chega com a expectativa de recolocar o Gigante da Colina no caminho dos títulos.