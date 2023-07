Ramón Díaz também pode promover a estreia de Gary Medel. No ataque, o técnico do Vasco testou inúmeras possibilidades. No treinamento nortuno em São Januário, Figueiredo foi mantido como centroavante na maior parte do tempo. Pelos lados do campo, a tendência é que Gabriel Pec e Luca Orellano comecem jogando.