Vasco terminou o tratamento do gramado em São Januário (Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/08/2024 - 09:17 • Rio de Janeiro (RJ)

Após realizar tratamento especial no gramado de São Januário, o Vasco voltará a jogar no estádio no próximo sábado (3), contra o Bragantino, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Internamente, o resultado do tratamento foi avaliado como positivo.

O planejamento foi crucial para o resultado do gramado. Sabendo da grande sequência de jogos fora de casa - tanto pelo Brasileirão quanto pela Copa do Brasil -, a direção do Vasco optou por iniciar o tratamento durante esse período. A última partida do Vasco em São Januário foi no dia 10 de julho, três dias antes da apresentação de Coutinho no estádio.

As condições do gramado melhoraram, devido à intensificação nutricional da grama e um trabalho conhecido como "overseeding". Algumas manchas de manutenção seguem na parte central, no entanto, segundo os responsáveis pela manutenção, elas não interferem na qualidade do gramado, somente afetam a parte estética.

Vasco encara o Bragantino pela 21<strong>ª</strong> rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Joel Silva/Lance!)

A responsável pela manutenção de São Januário é a Greenleaf, a mesma que cuida do Maracanã.

Com todos os ingressos esgotados, o jogo contra o Bragantino, no sábado, às 19h (Brasília), marca a reestreia de Coutinho pelo Vasco em São Januário e a volta da utilização do gramado após o tratamento.