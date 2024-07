Vasco vive a expectativa pelo anúncio de Philippe Coutinho nesta terça-feira

Coutinho deve ser anunciado pelo Vasco nesta terça-feira (9) (Divulgaão/Vasco)







Copiar Link

Escrito por Matheus Guimarães • Publicada em 08/07/2024 - 21:05 • Rio de Janeiro (RJ)

Enfim, o bom filho à casa torna. O Vasco acertou os últimos detalhes para oficializar o retorno de Philippe Coutinho. Agora, o clube vive a expectativa para anunciar o jogador às 11h desta terça-feira (9). A informação foi publicada primeiramente pela “ESPN” e confirmada pelo Lance!.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

O horário do anúncio é um indicativo da camisa que Philippe Coutinho vai usar no retorno ao Vasco após 14 anos.

Philippe Coutinho será cedido pelo Aston Villa, da Inglaterra, por empréstimo de um ano. O meia-atacante tem contrato com o clube inglês até junho de 2026.

Voltar ao Vasco, clube que o revelou, sempre foi uma vontade de Philippe Coutinho. Agora, finalmente o desejo se tornou realidade. Para que isso também fosse possível, o meia-atacante topou reduzir seu salário e fez exigências ao clube.

No Brasil, Philippe Coutinho ainda esteve na mira do Botafogo, Cruzeiro, Fluminense e Grêmio. No entanto, apenas o Vasco estava nos planos do meia-atacante.

Após deixar o Vasco quando era apenas um jovem de 19 anos, Philippe Coutinho fez a carreira na Europa. No Velho Continente, o meia-atacante teve passagens pela Internazionale, Espanyol, Liverpool, Barcelona, Bayern de Munique e Aston Villa.

Coutinho está próximo de acerto com o Vasco (Foto: Ricardo Rímoli/AGIF)

Na última temporada, Philippe Coutinho vestiu a camisa do Al-Duhail. A passagem do meia-atacante no clube do Qatar foi encerrada no dia 18 de maio, quando a equipe foi eliminada na Copa do Emir pelo Al-Sadd. Nesta temporada, a cria do Vasco marcou oito gols e deu três assistências em 23 jogos.