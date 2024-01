Sem a maioria dos titulares, dentre eles Vegetti, Medel e Lucas Piton, que sequer foram relacionados, o Vasco começou o jogo com um time majoritariamente formado por reservas e praticamente não criou chances de gol. Já no segundo tempo, com as mudanças, mas principalmente pela entrada de Payet, o Vasco melhorou e logo abriu o placar com Léo. O Cruz-Maltino seguiu pressionando e ampliou com Rayan, em boa jogada com o francês.