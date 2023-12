O Vasco estreou na competição com uma vitória sobre o Atlético-MG, por 2 a 1, em pleno Mineirão. O resultado deu confiança ao time e esperança para o torcedor por um Brasileirão tranquilo. No entanto, o Cruz-Maltino emplacou uma sequência de 10 jogos sem vencer, culminando com a demissão do técnico Maurício Barbieri.