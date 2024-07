Vasco fará homenagem a Nelson Sargento na partida contra o Grêmio

Foto: Divulgação/Vasco da Gama







Publicada em 28/07/2024 - 17:28 • Rio de Janeiro

O Vasco irá homenagear Nelson Sargento, cantor e compositor vascaíno, na partida contra o Grêmio, na noite deste domingo (28), em Chapecó. A equipe entrará em campo com um Patch comemorativo dos 100 anos do cantor, celebrado no último dia 25.

Quem foi Nelson Sargento?

Nelson Sargento foi um renomado sambista, compositor, cantor e escritor brasileiro. Nascido em 25 de julho de 1924 no Rio de Janeiro, Nelson Mattos ganhou o apelido de "Sargento" durante seu tempo no Exército Brasileiro. Ele foi uma figura importante no mundo do samba, particularmente associado à Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira.

Ao longo de sua carreira, Nelson Sargento compôs inúmeras canções icônicas, como "Agoniza Mas Não Morre" e "Falso Amor Sincero." Ele também colaborou com outros grandes nomes do samba, incluindo Cartola, com quem compôs "Infeliz Sorte."

Além de sua música, Nelson Sargento foi conhecido por seu trabalho como escritor e artista plástico. Ele lançou livros e participou de exposições de arte. Sargento teve uma carreira longa e prolífica, tornando-se uma das vozes mais respeitadas e admiradas no samba. Ele faleceu em 27 de maio de 2021, deixando um legado duradouro na cultura brasileira.

Nelson Sargento durante ensaio fotográfico na Cidade das Artes, Rio de Janeiro, em setembro de 2014 — Foto: Claudia Martini<br>

✅ FICHA TÉCNICA - Grêmio x Vasco



Brasileirão - 20ª rodada

🗓️ Data e horário: domingo, 28 de julho de 2024, às 19h

📍 Local: Arena Condá

📺 Onde assistir: Premiere e Tempo Real do Lance!

Árbitro: Paulo César Zanovelli da Silva (MG-Fifa)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP-VAR-Fifa)

⚽ESCALAÇÕES

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Jemerson, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Dodi (Pepê) e Edenilson; Cristaldo, Nathan e Soteldo. Técnico: Renato Gaúcho

VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Piton; Hugo Moura e Matheus Carvalho; Adson, Praxedes e David; Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.