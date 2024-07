Vasco tem interesse na contratação de Rafael Tolói, da Atalanta-ITA

(Divulgação: Atalanta)







Escrito por Lucas Gomes • Publicada em 14/07/2024 - 13:12 • Rio de Janeiro (RJ)

Buscando dar mais força ao seu setor defensivo, o Vasco demonstrou, nos últimos dias, interesse na contratação do zagueiro Rafael Tolói, da Atalanta-ITA. Aos 33 anos, o jogador tem contrato com os italianos até junho de 2025.

Zagueiro deve permanecer na Europa

Apesar do interesse do Vasco, o jogador deve permanecer na Europa. Até o momento, não existem tratativas para que o atleta reforce o Cruz-maltino, mas é o perfil que o clube busca para dar mais solidez defensiva à equipe. Revelado pelo Goiás, Tolói está na Europa desde 2014, quando chegou na Roma-ITA.

Números de Tolói na carreira

Ao todo, Rafael Tolói tem 534 jogos na carreira, com 27 gols marcados e 22 assistências. Pela Atalanta-ITA, são 296 jogos, com 14 gols e 17 assistências.

Vasco entra na briga por Brian Rodríguez, do América-MEX

O Vasco é mais um dos interessados no atacante Brian Rodriguez, do América-MEX. De acordo com o GE, o jogador de 24 anos já recebeu uma sondagem do Gigante da Colina, mas com uma proposta diferente da feita pelo Corinthians nos últimos dias.

A intenção do Vasco é ter o atleta por empréstimo com opção de compra. Aos 24 anos, Brian atua pela ponta esquerda e disputa a última Copa América pelo Uruguai. O Cruz-maltino pagaria o salário do jogador integralmente. Vale ressaltar que o América pagou US$ 6 milhões (R$ 32 milhões) para contratá-lo do Los Angeles FC e, agora, deseja recuperar o investimento.

