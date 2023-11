A chegada do técnico Ramón Díaz é a principal razão para a melhora no desempenho do Cruz-Maltino. Desde a estreia do treinador, contra o Athletico na 16ª rodada do Brasileirão, a equipe tem 54,3% de aproveitamento, com nove vitórias, quatro empates e seis derrotas. Considerando apenas o returno, o retrospecto aumenta para 57,1%, o sexto melhor do campeonato.