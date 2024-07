Com a vitória, o Vasco abre três pontos da zona de rebaixamento (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 04/07/2024 - 09:55 • Rio de Janeiro

Com gols de Mateus Carvalho e Pablo Vegetti, o Vasco venceu o Fortaleza por dois a zero em São Januário, pelo Campeonato Brasileiro. Após a partida, o atacante do Vasco publicou fotos da comemoração do seu gol e foi agraciado com um comentário de Philippe Coutinho na publicação.

Recentemente, Vegetti foi questionado sobre Coutinho na zona mista e prontamente revelou que já teve contato com o meia. Com a alta expectativa do vascaíno pelo anúncio de Coutinho, é claro que a movimentação no post de Vegetti não passou despercebida entre os torcedores. Veja;

Comentário de Coutinho na foto de Vegetti no Instagram (Foto: Reprodução)

Revelado pelo Vasco, Coutinho se destacou pelo Vasco entre 2009 e 2010, antes de ser vendido a Internazionale-ITA. Na Europa, o jogador também somou passagens por Espanyol-ESP, Barcelona-ESP, Bayern de Munique-ALE e Liverpool-ING, onde viveu seus melhores momentos da carreira.

Números de Rafael Paiva pelo Vasco

Neste Brasileirão, o Vasco conquistou 14 pontos, sendo que 10 são de Rafael Paiva. Em sete jogos, o técnico recuperou o que havia sido perdido. O Gigante da Colina tem força, garra e vontade de vencer. E a torcida reconhece isso, tanto que voltou a lotar São Januário. Veja os números do treinador!

3V - 3E - 2D, totalizando 50% aproveitamento;

13 gols;

Nove gols sofridos;

13.0 finalizações para sofrer um gol;

Conquistou 71% dos pontos do time (10/14) no Brasileirão.

Classificou o time para as oitavas da Copa do Brasil.

✅ FICHA TÉCNICA

VASCO 2 X 0 FORTALEZA

BRASILEIRÃO - 14ª RODADA

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 3 de julho de 2024, às 20h

📍 Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

🚩 Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

📺 VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (Fifa-SP)