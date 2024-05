Vasco recebe valor milionário com classificação às oitavas de final da Copa do Brasil; veja premiação

Vasco garantiu premiação milionária com classificação na Copa do Brasil (Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/05/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Com a vitória nos pênaltis sobre o Fortaleza e a classificação às oitavas de final da Copa do Brasil, o Vasco garantiu R$ 3,465 milhões aos seus cofres. Agora, o Gigante da Colina aguarda o sorteio da próxima fase para conhecer seu próximo adversário.

O Cruz-Maltino volta a jogar pelo torneio mata-mata no dia 31 de julho, segundo a data base do confronto de ida da próxima fase, segundo a CBF. No entanto, ainda não há previsão para o sorteio que definirá os próximos duelos acontecer.

Além do Vasco, o RB Bragantino garantiu vaga nas oitavas de final ao eliminar o Sousa. Com isso, a competição contará com dois times da Série A entre os 16 clubes que permanecerão vivos.

O Cruz-Maltino volta a campo para enfrentar o Flamengo, no dia dois de junho, pelo Brasileirão. O clássico marcará a estreia de Álvaro Pacheco no comando do Gigante da Colina.