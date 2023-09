Ramón Díaz tinha sido denunciado no Artigo 258-B, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). A suspensão poderia ter sido de até três partidas. Como a decisão foi tomada no mesmo dia do jogo contra o Coritiba, nesta quinta-feira (21), Ramón Díaz poderia comandar o time mesmo que condenado. A suspensão só passaria a contar no dia seguinte.