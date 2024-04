Ramon Diaz, técnico do Vasco, durante partida contra o Fluminense no estádio Maracanã pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/04/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco enfrenta o Criciúma em São Januário, às 16h (Brasília), em São Januário, pela quarta rodada do Brasileirão. A semana de descanso para o time fez Ramón Díaz pensar em como escalar o Cruz-Maltino para o confronto contra o Tigre depois de duas rodadas sem pontuar.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

É o Pirata do Vascão! Aposte R$100 no Lance! Betting e ganhe R$203 com gol de Vegetti sobre o Criciúma

A volta para casa é um fator para ser levado em consideração. Foi no Caldeirão que o clube carioca conseguiu sua primeira vitória do campeonato nacional. Além disso, desfalques de peso impactaram o rendimento da equipe nos dois jogos seguintes, contra o Bragantino e contra o Fluminense.

Agora, os vascaínos finalmente podem ter boas notícias. O zagueiro Gary Medel está de volta ao Rio após visitar sua mãe, que estava passando por problemas de saúde, no Chile. O jogador retornou na última quarta-feira e já participou dos treinos com a equipe. O defensor deve ser titular fazendo a dupla com Léo.

A segunda novidade é a titularidade de Hugo Moura. O volante foi o único reforço da janela de transferência doméstica e já estreou com a camisa do Gigante no confronto contra o Fluminense. O jogador entrou bem na partida, no lugar de Matheus Carvalho, logo no início do segundo tempo, e deu uma assistência para o gol de Vegetti.

Hugo Moura,jogador do Vasco, durante partida contra o Fluminense no estádio Maracanã pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Após o clássico, Ramón Díaz elogiou a atuação do meio-campista:

– Me surpreendeu. Estava muito bem. Jogador que estávamos pedindo e necessitando. Agressivo, com boa qualidade com a bola nos pés, bola parada. Vai nos ajudar muito. - avaliou o técnico argentino.

Outra novidade é que Rayan deve iniciar a partida entre os principais. O Cria da Colina treinou como titular durante a semana e deve entrar na vaga de Rossi, que não tem feito boas atuações. Em coletiva de imprensa, Ramón Díaz revelou que Josh Wander, dono da 777 Partners, pediu para que o treinador utilizasse mais a base.

– Quando nos reunimos com o presidente da 777, quando estivemos todos juntos conversando, me pediram para que eu coloque os jovens para jogar. Estou preparando eles para que eles possam render, na condição que estão, e estão melhorando.

O principal reforço para a partida é a provável volta de Dimitri Payet. O francês ainda não jogou pelo Brasileirão nesta temporada por conta de uma lesão no joelho direito. O camisa 10 tem se recuperado bem e treinou com a equipe titular durante a semana, segundo o ge. Com isso, o meio-campo deve ser formado por Sforza, Hugo Moura e Payet.