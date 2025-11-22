Vasco pode ter novidades para enfrentar o Bahia; veja a provável escalação

Depois de quatro derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama tenta reencontrar o caminho dos pontos neste domingo (23), às 16h (de Brasília), quando enfrenta o Bahia, em São Januário, pela 35ª rodada. A equipe comandada por Fernando Diniz chega pressionada, mas terá retornos importantes e algumas mudanças forçadas na escalação.

A principal baixa é Philippe Coutinho. O camisa 10 recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Grêmio e está suspenso. Sem ele, Diniz deve optar por Matheus França. Outra alternativa a ser considerada é recuar Nuno Moreira para ocupar a função central, abrindo espaço para David atuar pela ponta-esquerda.

A segunda ausência confirmada é o lateral-esquerdo Victor Luís. Após um choque de cabeça na última partida, o jogador entrou no protocolo de concussão e ficará afastado até pelo menos segunda-feira (24), sendo desfalque certo para a partida de domingo

Se por um lado o treinador perde peças importantes, por outro contará com três retornos significativos. Paulo Henrique, Carlos Cuesta e Andrés Gómez, que estavam com suas seleções durante a Data Fifa — o primeiro com a Seleção Brasileira e os outros dois com a Colômbia — voltam a ficar disponíveis e devem iniciar entre os titulares.

No meio-campo, Diniz ainda analisa quem será o parceiro de Cauan Barros. Tchê Tchê, Thiago Mendes e Hugo Moura disputam a vaga. Hugo largou à frente e é o favorito para começar jogando.

Com isso, o Vasco deve ir a campo com a seguinte formação: Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Cauan Barros, Hugo Moura (Tchê Tchê ou Thiago Mendes), Matheus França (David); Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.

Em meio à pressão e com a reta final do campeonato se aproximando, o Cruzmaltino precisa de um resultado positivo para afastar o risco de rebaixamento e retomar a confiança. A expectativa da torcida é que os retornos e ajustes promovidos por Diniz tragam mais equilíbrio e intensidade ao time.

Para acompanhar as notícias do Vasco, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.