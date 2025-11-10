Vasco inicia troca completa do gramado de São Januário

O Vasco da Gama iniciou nesta segunda-feira (10) a troca completa do gramado de São Januário, em um processo conduzido sob orientação técnica da Greenleaf Gramados, empresa responsável pela manutenção do campo. A medida faz parte de um planejamento que visa entregar um novo gramado até o jogo contra o Internacional, marcado para o dia 28 de novembro, aproveitando o intervalo sem partidas no estádio até essa data.

A decisão pela substituição total foi tomada após análises técnicas e avaliações realizadas pela Greenleaf. Em outubro, a empresa já havia realizado intervenções pontuais para melhorar a parte estética do campo, que vinha sendo alvo de críticas devido às manchas visíveis na superfície. No entanto, segundo a própria companhia, apenas uma troca completa seria capaz de solucionar definitivamente o problema.

O gramado de São Januário possui mais de uma década de uso e, ao longo dos anos, passou por alterações naturais em sua tonalidade. Essas mudanças geraram pequenas manchas visuais, perceptíveis ao público.

São Januário recebe Vasco x Juventude pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Marcio Dolzan / Lance)

Com a nova intervenção, o Vasco busca não apenas corrigir o aspecto visual, mas também garantir melhores condições de jogo e um campo compatível com os padrões de qualidade exigidos pelo futebol profissional.

Toda a operação está sendo executada integralmente pela Greenleaf, que será responsável pela remoção do gramado antigo, preparação do solo e instalação da nova grama — escolhida de forma a oferecer resistência e adaptação ao clima carioca.

A expectativa é que, quando o Vasco voltar a atuar em São Januário no fim de novembro, os torcedores já possam ver um campo completamente renovado.

