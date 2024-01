Gabriel Pec estreou no time profissional do Vasco em 2019. Disputou 179 jogos, marcou 26 gols e deu 14 assistências. Neste período conviveu com críticas, rebaixamento, mas conseguiu dar a volta por cima e se firmar como peça importante na campanha do acesso em 2022 e na permanência do time na Série A na temporada passada.