- O representante está conversando lá, mas a verdade é que estamos muito confortáveis ​​no Rio. Temos mais um ano de contrato. Então certamente sim. O clube vai se esforçar, estivemos conversando lá com o CEO e com o pessoal do clube, trouxeram um dirigente que é um dos mais reconhecidos do Brasil, um diretor esportivo. Mattos, ele estava no Paranaense (Athletico), mas também esteve no Palmeiras. Todos os amam. Estamos contentes com isso - afirmou Emiliano Díaz, que completou.