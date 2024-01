O Vasco da Gama enviou um ofício à Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) solicitando que o árbitro Tarcizo Pinheiro Caetano nunca mais apite partidas do clube. O Cruz-Maltino acredita ter sido prejudicado pela arbitragem no duelo contra o Bangu, em Mané Garrincha, em Brasília, neste domingo (28).