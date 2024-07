Vasco entra na briga por Brian Rodríguez, do América-MEX

(Foto: Divulgação/LAFC)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/07/2024 - 17:25 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco é mais um dos interessados no atacante Brian Rodriguez, do América-MEX. De acordo com o GE, o jogador de 24 anos já recebeu uma sondagem do Gigante da Colina, mas com uma proposta diferente da feita pelo Corinthians nos últimos dias.

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

Modelo de negócio do Vasco

A intenção do Vasco é ter o atleta por empréstimo com opção de compra. Aos 24 anos, Brian atua pela ponta esquerda e disputa a última Copa América pelo Uruguai. O Cruz-maltino pagaria o salário do jogador integralmente.

Vale ressaltar que o América pagou US$ 6 milhões (R$ 32 milhões) para contratá-lo do Los Angeles FC e, agora, deseja recuperar o investimento.

(Foto: Matheus Guimarães/Lance!)

Números de Brian na carreira

Revelado no Penarol-URU, Brian passou por Almería-ESP, Los Angeles FC e América do México. O jogador tem 174 jogos na carreira, com 25 gols feitos e 30 assistências. Pelo Uruguai, são 23 jogos e quatro gols marcados.