Escrito por Isabelle Favieri e Matheus Guimarães • Publicada em 02/09/2024 - 17:50 • Rio de Janeiro

O Vasco encaminhou o empréstimo do zagueiro Ian Glavinovich, do Newell's Old Boys, da Argentina. A informação foi confirmada pelo Lance!. O Cruz-Maltino corre contra o tempo para fechar a contratação antes do fim da janela de transferências.

Ian é visto como uma promessa argentina e tem passagens pela seleção de base. Revelado no Newell's Old Boys, o zagueiro de 22 anos tem 29 partidas disputadas pelo clube, e tem contrato até dezembro de 2025.

A diretoria no momento busca um acordo com o Newell's, que recusou a primeira investida, mas o Cruz-Maltino segue na negociação. A proposta do Vasco gira em torno de 210 mil dólares (R$ 1,1 milhão na cotação atual) por empréstimo de um ano, além de opção de compra de 2,5 milhões de dólares (cerca de R$14 milhões na cotação atual).

A contratação de um zagueiro é a prioridade máxima do Vasco nesta janela. O Cruz-Maltino já foi ao mercado tentar a contratação de Rafael Tolói, da Atalanta (Itália), e Luan Peres, que acertou com o Santos.

Hoje, o time da Colina conta apenas com João Victor, Léo, Maicon e Robert Rojas. Rafael Paiva também conta com as crias da base, Lyncon e Luiz Gustavo. Porém, são jogadores que quase não são utilizados pelo técnico.