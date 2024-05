Vasco encaminha a contratação do técnico Álvaro Pacheco

Álvaro Pacheco tem o acerto encaminhado com o Vasco (Foto: Reprodução/Instagram @alvaropachecoofficial)







Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Matheus Guimarães • Publicada em 12/05/2024 - 14:46 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco encaminhou a contratação do técnico Álvaro Pacheco, atualmente no Vitória de Guimarães, de Portugal. Os clubes já estão trocando contratos e o treinador português vai assinar por um ano com o Cruz-Maltino, com a possibilidade de renovação por mais um caso metas e objetivos sejam cumpridos.



Álvaro Pacheco estava no radar do Vasco há mais de uma semana e o negócio esquentou nos últimos dias. Sair do Vitória de Guimarães ao final da temporada já era um desejo do técnico. Com a derrota para o Braga neste sábado (11), o clube português não tem mais chances de se classificar para uma competição internacional.

Por ora, Álvaro Pacheco não tem data para desembarcar no Rio de Janeiro. O Vasco está com Rafael Paiva, no comando interino, há mais de 15 dias. Isso porque Ramón Díaz pediu demissão após a goleada sofrida para o Criciúma.

Neste domingo (12), o Vasco vai entrar em campo para enfrentar o Vitória na sexta rodada do Brasileirão. Este será o terceiro jogo com Rafael Paiva no comando interino da equipe.

Álvaro Pacheco chega para substituir Ramón Díaz (Foto: Divulgação/Vitória SC)

Durante toda a carreira como técnico, Álvaro Pacheco passou por clubes como Moreirense, Boavista, Vizela e Estoril, todos de Portugal. Nesta temporada, o treinador português conquistou 18 vitórias em 32 partidas no comando do Vitória de Guimarães.