O Vasco da Gama concretizou a contratação do volante Juan Sforza, do Newell's Old Boys, da Argentina, neste domingo (28). O Cruz-Maltino pagará ao clube argentino US$ 5 milhões (R$ 24,6 milhões) por 80% do passe do atleta, além de mais U$1 milhão (R$ 4,92 milhões) em bônus por metas. As informações são do portal "ge".