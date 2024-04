Foto: Leandro Amorim/Vasco







Publicada em 02/04/2024

No dia 11 de de dezembro de 2023, o Vasco SAF anunciava Alexandre Mattos como novo diretor de futebol do clube. A chegada era tratada com grande entusiasmo por parte dos torcedores, que enxergavam em Mattos, um nome consagrado no futebol brasileiro, um sinal de positividade por conta de seus trabalhos vitoriosos em Palmeiras e Atlético Mineiro. Desde então, tudo foi por água abaixo.



Com exatos 100 dias de clube, o diretor de futebol foi demitido após ter soltado informações internas do para um torcedor numa rede social. O fato caiu como uma bomba no Vasco, já que o clube vinha lidando com insatisfações internas por parte da comissão técnica e dos jogadores sobre o trabalho de Mattos. Com isso tornou-se insustentável a manutenção do mineiro no cargo e assim foi encerrada a passagem do executivo em São Januário. Ao todo, foram 9 contratações no valor R$120 milhões gastos, e a venda dos crias da base Gabriel Pec e Marlon Gomes.