Vasco celebra 80 anos do histórico título de 'Terra e mar'
Cruzmaltino foi campeão do Carioca de Futebol e do Campeonato de Remo em 1945
Há exatos 80 anos, o Club de Regatas Vasco da Gama escrevia mais uma das páginas memoráveis de sua história: a primeira vez que um clube conquistou um título de futebol e remo, no emblemático ano de 1945. Um feito que consolidou o clube como potência tanto nos gramados quanto nas águas.
Naquela temporada histórica, o Vasco alcançou o campeonato em duas frentes: conquistou o Campeonato Carioca de Futebol sem nenhuma derrota e o Campeonato Carioca de Remo, vencendo todas as regatas.. Uma façanha que nenhum rival havia realizado até então. No futebol, o time cruzmaltino terminou a competição com 13 vitórias e cinco empates, marcando 58 gols e tendo Lelé como artilheiro, com 13 tentos. A confirmação do título veio de maneira antecipada, na goleada por 4 a 0 sobre o Madureira, um resultado que garantiu a invencibilidade histórica.
Durante o Campeonato Carioca de 1945, o time conhecido como Expresso da Vitória ainda viveu momentos de tensão, especialmente no clássico contra o Flamengo. Após sair perdendo por 2 a 0, o Vasco conseguiu o empate, mas o jogo acabou marcado por uma confusão generalizada em campo.
A conquista virou música
O feito também ultrapassou as páginas da história e ganhou ritmo nas arquibancadas. A consagração do "Campeão de Terra e Mar" inspirou até o carnaval carioca: em 1998, o samba-enredo da Unidos da Tijuca levou o orgulho vascaíno à Marquês de Sapucaí, com o verso marcante
Vamos vibrar, meu povão (é gol, é gol)
A rede vai balançar, vai balançar
Sou Vasco da Gama, meu bem
Campeão de Terra e Mar.
Desde então, a canção se eternizou na voz da torcida cruz-maltina, ecoando até hoje nos estádios como símbolo de amor, tradição e glória vascaína.
Uniforme comemorativo
Para celebrar os 80 anos dessa conquista histórica, o Vasco lançou em outubro uma nova camisa comemorativa. O uniforme principal traz a inédita cor marrom, enquanto o de goleiro vem em azul claro. A estreia ocorreu em vitória sobre o Fluminense, no returno do Brasileirão, mantendo a tradição de marcar datas importantes com grandes performances em campo.
O "Campeão de Terra e Mar" de 1945 permanece até hoje como símbolo de superação, união e pioneirismo, lembrando aos torcedores vascaínos que o legado do Gigante da Colina vai muito além das quatro linhas.
