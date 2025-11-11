Vasco celebra 80 anos do histórico título de 'Terra e mar'

Há exatos 80 anos, o Club de Regatas Vasco da Gama escrevia mais uma das páginas memoráveis de sua história: a primeira vez que um clube conquistou um título de futebol e remo, no emblemático ano de 1945. Um feito que consolidou o clube como potência tanto nos gramados quanto nas águas.

Naquela temporada histórica, o Vasco alcançou o campeonato em duas frentes: conquistou o Campeonato Carioca de Futebol sem nenhuma derrota e o Campeonato Carioca de Remo, vencendo todas as regatas.. Uma façanha que nenhum rival havia realizado até então. No futebol, o time cruzmaltino terminou a competição com 13 vitórias e cinco empates, marcando 58 gols e tendo Lelé como artilheiro, com 13 tentos. A confirmação do título veio de maneira antecipada, na goleada por 4 a 0 sobre o Madureira, um resultado que garantiu a invencibilidade histórica.

Durante o Campeonato Carioca de 1945, o time conhecido como Expresso da Vitória ainda viveu momentos de tensão, especialmente no clássico contra o Flamengo. Após sair perdendo por 2 a 0, o Vasco conseguiu o empate, mas o jogo acabou marcado por uma confusão generalizada em campo.

Elenco do Vasco campeão de 1945 (Foto: Divulgação/Vasco)

A conquista virou música

O feito também ultrapassou as páginas da história e ganhou ritmo nas arquibancadas. A consagração do "Campeão de Terra e Mar" inspirou até o carnaval carioca: em 1998, o samba-enredo da Unidos da Tijuca levou o orgulho vascaíno à Marquês de Sapucaí, com o verso marcante

Vamos vibrar, meu povão (é gol, é gol)

A rede vai balançar, vai balançar

Sou Vasco da Gama, meu bem

Campeão de Terra e Mar.

Desde então, a canção se eternizou na voz da torcida cruz-maltina, ecoando até hoje nos estádios como símbolo de amor, tradição e glória vascaína.

Uniforme comemorativo

Para celebrar os 80 anos dessa conquista histórica, o Vasco lançou em outubro uma nova camisa comemorativa. O uniforme principal traz a inédita cor marrom, enquanto o de goleiro vem em azul claro. A estreia ocorreu em vitória sobre o Fluminense, no returno do Brasileirão, mantendo a tradição de marcar datas importantes com grandes performances em campo.

O "Campeão de Terra e Mar" de 1945 permanece até hoje como símbolo de superação, união e pioneirismo, lembrando aos torcedores vascaínos que o legado do Gigante da Colina vai muito além das quatro linhas.

Novo uniforme III do Vasco (Foto: Divulgação/Vasco)

