Depois do primeiro tempo morno, as equipes voltaram com mais ímpeto para a segunda etapa. O Vasco voltou com Gabriel Pec e Praxedes e o time se tornou mais ofensivo. O Cruz-Maltino conseguiu abrir o placar aos 13 minutos, com Vegetti, aproveitando a bola escorada por Maicon, em cobrança de escanteio. Atrás no placar, o Goiás partiu para cima, mas esbarrou em Léo Jardim, que fez pelo menos duas grandes defesas. O Vasco teve chance de matar o jogo, mas Gabriel Pec e Praxedes tomaram decisões erradas no contra-ataque. Melhor para o Goiás, que empatou nos acréscimos com Matheus Babi, um minuto depois que Vegetti tinha sido expulso. No fim, resultado justo e ruim para os dois times.