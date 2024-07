Vasco anuncia contratação de Philippe Coutinho

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 10/07/2024 - 11:13 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco da Gama anunciou a contratação de Philippe Coutinho na manhã desta quarta-feira (10), às 11h11, via redes sociais e site do clube. O horário representa o número da camisa que o jogador irá utilizar em seu retorno à Colina Histórica.

Coutinho chega por empréstimo de um ano, cedido pelo Aston Villa, da Premier League. O meia-atacante tem contrato com o clube inglês até junho de 2026. Ele retorna ao Cruz-Maltino após 14 anos, quando deixou o time para se juntar a Inter de Milão.

Voltar ao Vasco, clube que o revelou, sempre foi uma vontade de Philippe Coutinho. Agora, o desejo se tornou realidade. Para que isso fosse possível, o jogador topou reduzir seu salário e fez exigências ao clube. Ele esteve na mira do Botafogo, Cruzeiro, Fluminense e Grêmio. No entanto, apenas o Cruz-Maltino estava nos planos do meia-atacante.

– É um sentimento de muita felicidade, alegria e ansiedade. Vivi muito tempo fora, então realmente é um sentimento de estar voltando pra casa, para o lugar onde fui criado, para o lugar que eu amo, o clube que eu amo. Todo mundo sabe, minha família, o quanto eu estou feliz e eles todos estão felizes por essa volta – disse o jogador ao site oficial do clube.

Após deixar o Vasco em 2010, aos 19 anos, Philippe Coutinho fez a carreira na Europa. No Velho Continente, o jogador teve passagens pela Inter de Milão, Espanyol, Liverpool, Barcelona, Bayern de Munique e Aston Villa. Ainda jogou no AL-Duhail, do Qatar, onde estava emprestado antes de retornar ao Gigante.

Em sua carreira, Coutinho conquistou o Campeonato Brasileiro Série B (2009), Mundial Sub-20 (2011), Copa Itália (2010/2011), Supercopa da Itália (2010/11), Copa do Rei (2017/18), Supercopa do Rei (2018), duas La Liga (2017/18 e 2018/19), Bundesliga (2019-20), Copa da Alemanha (2019-20), Champions League (2019-20) e Copa América (2019).

Arte do anúncio de Philippe Coutinho em seu retorno ao Vasco da Gama (Foto: Leandro Amorim / Vasco da Gama)