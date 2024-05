Treinador português (Foto: Divulgação/Vasco)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/05/2024 - 13:19 • Rio de Janeiro (RJ)

O Vasco anunciou nesta terça-feira (21) a contratação do técnico Álvaro Pacheco. O português, de 52 anos, assinou contrato válido com o clube carioca até o fim de 2024, com possibilidade de renovação por mais uma temporada.

Pacheco e sua comissão técnica desembarcaram no Rio de Janeiro na noite do último domingo (19). No dia seguinte, os profissionais realizaram seu primeiro trabalho no CT Moacyr Barbosa, onde conheceram o elenco e acompanharam as atividades.

Além do comandante, outros quatro profissionais também chegam ao clube: os auxiliares Pedro Valdemar e José Teixeira, o preparador físico Leandro Mendes e fisiologista Ricardo Ferreira.

Álvaro Pacheco iniciou sua carreira em 2009, como treinador das categorias de base do Panafiel, onde recebeu também sua primeira oportunidade como profissional, atuando como auxiliar técnico. Posteriormente, seguiu nessa função até assumir o comando do Fafe. Na sequência, acumulou passagens por Vizela e Estoril até chegar ao Vitória SC, sua última equipe.

No entanto, o treinador não comandará o Vasco na partida desta terça-feira (21). O interino Rafael Paiva será o responsável por dirigir a equipe contra o Fortaleza, em São Januário, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.

Após empate sem gols no jogo de ida, uma vitória simples do Cruz-Maltino garante vaga às oitavas de final da competição.

