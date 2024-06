Vasco: 777 Partners divulga nota de repúdio à interferência de Pedrinho na SAF

Copiar Link

13/06/2024

A 777 Partners divulgou na manhã desta quinta-feira (11) nota de repúdio à interferência do presidente Pedrinho na SAF do Vasco da Gama. Nesta semana, os então CEO e CFO Lúcio Barbosa e Kátia dos Santos, respectivamente, pediram desligamento da empresa por lealdade aos investidores norte-americanos.

Segundo a nota, as intervenções de Pedrinho na administração da SAF do Vasco quebram as "mais básicas regras de governança corporativa". Além disso, a empresa afirma que o presidente do associativo terá de assumir "responsabilidade pelas consequências desse descalabro e pelos possíveis prejuízos que venham a ser causados à empresa, seus colaboradores e seus sócios".

Por fim, a 777 Partners diz que segue lutando para reverter a decisão da Justiça que que tirou os direitos proprietários da empresa sobre a SAF do clube. Confira abaixo a nota na íntegra:

"A 777 Partners vem a público expressar seu mais veemente repúdio à temerária intervenção do presidente do clube associativo na administração profissional da Vasco da Gama SAF, que culminou com as saídas do CEO Lúcio Barbosa e da CFO Kátia dos Santos.

Quando o próprio presidente do clube associativo encampa o comando do futebol da companhia, quebrando as mais básicas regras de governança corporativa, ele compromete irremediavelmente a capacidade de atuação dos administradores profissionais.

Ao romper o regramento estatutário da empresa, e, consequentemente, comprometer seus controles internos e processos de integridade, o presidente do clube associativo obrigatoriamente assume responsabilidade pelas consequências desse descalabro e pelos possíveis prejuízos que venham a ser causados à empresa, seus colaboradores e seus sócios.

A 777 Partners informa ainda que segue lutando para reverter a absurda decisão que cassou os direitos do sócio majoritário na Vasco SAF, que já aportou mais de R$ 310 milhões na companhia e está em dia com todas as suas obrigações. Temos plena confiança de que a justiça brasileira não validará a tentativa de expropriação de capital externo de investidores internacionais que confiaram no Brasil.

Aproveitamos para reafirmar aos vascaínos que estamos prontos para seguir investindo e honrando nossas obrigações para com a Vasco SAF tão logo este triste episódio seja superado."