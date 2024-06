Lúcio Barbosa, agora ex-CEO da SAF do Vasco (Foto: Daniel Ramalho/Vasco)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/06/2024 - 11:39 • Rio de Janeiro

CEO e CFO da SAF do Vasco da Gama, Lucio Barbosa e Kátia dos Santos entregaram os respectivos na manhã desta terça-feira (11). A decisão já foi comunicada ao presidente Pedrinho, e as informações são do portal "ge".

A interferência do clube associativo e o comprometimento da dupla à governança da SAF seriam os principais motivos das saídas dos dirigentes. A influência de Pedrinho no dia a dia da empresa e o vazamento de informações confidênciais teriam gerado incômodo nos funcionários.

O presidente do Vasco havia prometido em vídeo mudanças na estrutura do futebol do clube, declaração que foi mal recebida dentro da empresa. A fala de Pedrinho já indicava perda de poder do CEO Lúcio Barbosa, que ficou escanteado nas decisões.

Desde a última semana, o diretor de futebol Felipe e o executivo Pedro Martins se reportavam diretamente a Pedrinho. Nos bastidores, o futuro de Lúcio, contratado como homem de confiança da 777 Partners, já era tido como indefinido.

Desta forma, sem o CEO e a CFO, a SAF do Vasco perde suas duas figuras administrativas. Assim, a centralização do poder nas mãos de Pedrinho e do associativo continua.

Kátia dos Santos entregou o cargo de CFO na SAF do Vasco (Foto: Kamila dos Santos)