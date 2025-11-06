Treinador do Vasco Sub-17 projeta final da Copa Rio: 'Maior rivalidade do estado'

O técnico Cássio Barros já vive o clima de decisão antes da final da Copa Rio Sub-17. O Vasco da Gama enfrenta o Flamengo em dois jogos que prometem muita emoção e equilíbrio na disputa pelo título estadual. O primeiro confronto acontece neste domingo (9), às 15h (de Brasília), e a partida de volta está marcada para o dia 15 de novembro, às 10h (de Brasília), no Estádio Nivaldo Pereira.

Com um trabalho consolidado nas categorias de base do clube, Cássio chega a mais uma final na temporada — ele já conquistou o inédito título da Copa do Brasil Sub-17 em 2025 e agora busca fechar o ano com mais um troféu. Ex-jogador com mais de 200 partidas pelo Vasco, o treinador carrega a experiência de quem conhece bem o peso da camisa cruzmaltina e a importância de clássicos como o que terá pela frente.

Na expectativa pelo confronto, Cássio destacou o tamanho da rivalidade e o desafio de enfrentar o Flamengo:

- Os jogos contra o Flamengo são sempre bem difíceis. É a maior rivalidade do estado. São duas equipes técnicas, com jogadores que podem decidir. Esperamos fazer um bom jogo e conquistar essa Copa Rio, que é importante para nós. Formar ganhando é o ideal, pois ajuda a criar uma mentalidade vencedora nesses garotos desde cedo.

Cássio Barros no comando do Vasco sub-17 (Foto: Dikran Sahagian / CR Vasco da Gama)

Após eliminar o Botafogo nas semifinais, o treinador também valorizou o desempenho e a postura competitiva do grupo:

- Foram dois jogos bem difíceis contra o Botafogo. Eles sempre fazem partidas muito competitivas, com bastante contato físico. Conseguimos equilibrar o jogo na intensidade e impor nosso estilo quando tínhamos a bola. Passamos pela capacidade dos nossos atletas dentro de campo. Estamos em mais uma final e isso mostra a força desse grupo e o trabalho sério que vem sendo feito aqui dentro.

Com mais de 40 partidas à frente do Sub-17 em 2025 e passagens por equipes profissionais como Vitória e Nova Venécia, Cássio Barros reafirma seu papel central na formação de jovens talentos do Vasco. A missão, agora, é manter a equipe competitiva e transformar o bom desempenho em mais um título para coroar uma temporada marcante.

