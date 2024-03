O Vasco goleou a Portuguesa por 4 a 0 neste domingo (3), em São Januário, com show de Dimitri Payet e Pablo Vegetti. O francês marcou um gol - com assistência do argentino - e deu duas assistências, uma delas para o centroavante também deixar o dele. Na web, torcedores do Cruz-Maltino exaltaram a atuação da dupla nesta noite.