Jogador da base se destaca e ganha espaço no elenco profissional do Vasco

Ramon Rique voltou a chamar atenção no elenco principal do Vasco. Depois de uma estreia segura diante do Olimpia, o jovem meia teve nova boa participação na última quarta-feira (6), quando entrou no segundo tempo da vitória de virada sobre o Audax Italiano, em Santiago, pela Copa Sul-Americana, e ajudou o time a mudar o ritmo da partida.

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Com o bom desempenho, o jogador vai seguir integrado ao grupo profissional nos próximos dias, participando da rotina de treinos e avaliações físicas sob o comando de Renato Gaúcho. Internamente, a comissão técnica avaliou de forma positiva as atuações do atleta nos dois compromissos continentais e vê potencial para utilizá-lo ao longo da temporada.

Ramon Rique na partida contra o Audax Italiano (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

Um dos trunfos de Ramon é justamente a versatilidade. Ao longo da base cruz-maltina, o jogador já atuou como lateral, meia mais avançado e ponta, até ser adaptado recentemente para a função de segundo volante — setor que hoje é tratado como uma das maiores carências do elenco vascaíno

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A estreia no profissional, inclusive, foi cercada de pressão. Ramon seria opção no banco contra o Olimpia, mas acabou promovido à equipe titular minutos antes de a bola rolar, após Tchê Tchê sentir uma indisposição durante o aquecimento. Mesmo com a mudança repentina, o jovem mostrou personalidade e teve atuação segura.

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Zuccarello e Avellar também ganham espaço

Além de Ramon, outros nomes da base deixaram boa impressão na comissão técnica. Zuccarello e Avellar, que retornaram ao sub-20 e estiveram em campo na vitória por 3 a 1 sobre o Santos, na quinta-feira (7), também agradaram quando acionados no profissional e surgem como opções observadas de perto.

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Apelidado de "Zucca", Zuccarello é hoje um dos principais destaques da base vascaína. O meia tem a maior nota do Campeonato Brasileiro Sub-20 no Sofascore, com média de 8.17, e lidera o time em participações diretas em gols. São 12 participações em oito partidas disputadas, com seis gols marcados e seis assistências, números que reforçam o bom momento do camisa 10 e explicam a expectativa por novas oportunidades entre os profissionais.

Lukas Zuccarello na partida de estreia do Vasco na Sul-Americana contra o Barracas Central (Foto: Matheus Lima/Vasco

Renato explica cautela com os jovens do Vasco

Após a derrota contra o Audax Italiano no primeiro jogo entre as equipes, Renato Gaúcho explicou sua filosofia para o aproveitamento de atletas formados na base e destacou a necessidade de lançar os jogadores no momento certo, sem excesso de responsabilidade.

— Não vai ser num momento delicado que vou passar responsabilidade para os garotos. Em outros clubes, já vi muitos entrando na hora errada, assumindo uma responsabilidade grande e ficando queimados. Tem que soltar aos poucos, nos momentos bons, e não colocar esse peso em garotos de 18, 19 anos — afirmou o treinador.

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A ideia da comissão técnica é justamente essa: dar espaço gradual para os jovens que vêm se destacando, aproveitando o bom momento para acelerar o processo de adaptação ao futebol profissional sem comprometer o desenvolvimento dos atletas.

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