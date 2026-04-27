Thiago Mendes é denunciado no STJD após críticas à arbitragem em Corinthians x Vasco

O volante Thiago Mendes foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) após criticar a arbitragem na derrota do Vasco para o Corinthians, no último domingo, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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A partida, disputada na Neo Química Arena no último domingo (26), terminou com reclamações do jogador sobre a atuação do árbitro Davi de Oliveira Lacerda. Na zona mista, Thiago Mendes afirmou que a pressão da torcida pode ter influenciado as decisões em campo.

— O árbitro apitou bastante para o Corinthians, não sei se era a pressão da torcida contra ele. Infelizmente, é o futebol. Quando a pressão é grande para eles, eles apitam para o time da casa — disse o volante.

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Thiago Mendes se reune com companheiros antes da partida entre Vasco e Corinthians (Foto: Dikran Sahagian/Vasco)

A denúncia enquadra o atleta no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de condutas contrárias à disciplina ou à ética desportiva. Em caso de punição, ele pode ser suspenso por até seis partidas.

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De acordo com o STJD, a declaração foi interpretada como uma crítica desrespeitosa à arbitragem, ainda que de forma indireta, ao sugerir favorecimento ao time mandante. O órgão também citou precedentes recentes envolvendo manifestações semelhantes.

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Entre os casos mencionados estão os do goleiro Hugo Souza, do Corinthians, e do meia Jorge Carrascal, do Flamengo, além do técnico Rogério Ceni, atualmente no Bahia. Nos três episódios, houve reconhecimento de infração, com penas mais leves — geralmente suspensão de uma partida.

A expectativa é que o julgamento aconteça na próxima quinta-feira (30), mas a data ainda depende de confirmação oficial.

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