Técnico do Vasco, Rafael Paiva abre o jogo sobre situação de Coutinho: ‘Quer demais’

Rafael Paiva acredita no retorno em alto nível de Coutinho ao Vasco, mas pede paciência (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 23:21 • Rio de Janeiro (RJ)

Treinador do Vasco, Rafael Paiva comentou sobre a situação do meia Philippe Coutinho, que se recupera da Covid e não esteve em campo diante do Athletico-PR. O comandante fez mistério sobre a possibilidade do atleta entrar em campo contra o Vitória, pelo Brasileirão.

- Coutinho quer demais jogar. Ele tem sentido demais ficar fora. Ele sabe que tem a capacidade gigante de contribuir com a gente. Precisamos ter cuidado. Não adianta acelerarmos o processo. Ele tem que estar 100%. Temos dois treinos para tomarmos essa decisão. Depende de como ele vai responder. Vontade não falta. Capacidade também não vai faltar, ele vai nos ajudar muito. É tentar não queimar essa etapa para não perdê-los. Temos que ter paciência.

Desde o seu retorno, Coutinho participou de quatro partidas com a camisa do Vasco, sendo apenas uma como titular. No entanto, o camisa 11 já está afastado há quase um mês por conta de uma lesão na coxa que o afastou dos gramados no início do mês.

Caso não entre em campo contra o Vitória, o meia deve ser preparado para o confronto decisivo contra o Athletico-PR, pela Copa do Brasil. O Vasco visita o Furacão na quarta-feira (11) em busca de uma vaga na semifinal.