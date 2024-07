Saiba quando João Vitor retornará aos gramados pelo Vasco

(Foto: Leandro Amorim/Vasco)







Publicada em 22/07/2024 - 19:11

João Vitor, zagueiro do Vasco, está cada vez mais próximo de retornar aos gramados. Em processo de tratamento de lesão no joelho direito, o defensor não atua desde o empate por 1 a 1 contra o Botafogo, pela 13ª rodada do Brasileirão.

A recuperação do atleta está seguindo o planejamento traçado pelo departamento médico do Cruz-Maltino: o prazo deste tipo de lesão é de seis semanas. No momento, o zagueiro retornou a treinar no campo, mas praticamente não fez trabalhos com bola. A avaliação interna é boa. A recuperação do atleta é considerada rápida.

Nesse sentido, João Vitor deve estar disponível para atuar na 22ª rodada do Brasileirão, quando o Vasco terá o clássico contra o Fluminense pela frente. Porém, o jogador pode voltar a ser relacionado antes, caso a recuperação prossiga bem.

Sem o jogador, o Vasco tem utilizado Maicon e Léo no miolo de zaga, e apesar da sequência positiva recente, a presença dos defensores não causa muita segurança. Outros nomes como Robert Rojas e Lyncon também foram escalados por Rafael Paiva no decorrer da sequência.