Na luta contra o rebaixamento, o Vasco terá pela frente duas pedreiras. O Grêmio, que luta pelo título do Brasileirão, em Porto Alegre, e Red Bull Bragantino, classificado para a próxima Libertadores com duas rodadas de antecedência, em São Januário. Para muitos, o Cruz-Maltino tem os jogos mais complicados dentre os times que brigam pela permanência. No entanto, o Vasco somou mais pontos contra os times do G6 do que diante dos rivais que buscam escapar da degola.