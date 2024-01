Vitória sobre o Madureira e recado para a torcida

No primeiro tempo não fomos precisos, não tivemos tantas chances. Com as mudanças sim, convertemos as chances e poderia ter feito mais gols. Estamos em período de preparação. A torcida tem que ter paciência, muitos jogadores jovens que ainda estão se adaptando ao modelo de jogo. A equipe precisa do apoio da torcida. Melhoramos e poderíamos ganhar até por mais. Estou contente.